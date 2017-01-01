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53 минуты назад
На "Открытом небе" расширят территорию для парковки
СХЕМА расположения площадокНа пресс-конференции, посвященной военно-патриотическому празднику "Открытое небо", которая сегодня прошла в Интерфаксе, сообщили, что в организационной работе был учтен опыт прошлых лет, устранены недочеты. В частности увеличена пропускная способность КПП и расширена территория для парковки. В этом году она примет 3 000 автомобилей. Особое внимание будет уделено безопасности на земле и в воздухе.
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