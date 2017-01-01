Организации свидетелей Иеговы ликвидируют за экстремизм

В Ивановской области таких насчитывается 5

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Министерство юстиции России включило в перечень запрещенных организаций религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций. Об этом сообщает Минюста.Организации включены в перечень на основании решения Верховного суда России, определения апелляционной коллегии Верховного суда, в соответствии с КоАП РФ и федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».В Ивановской области под запрещенные попадают местные религиозные организации Свидетелей Иеговы в Тейкове, Вичуге, Иванове, Кинешме и Кохме.