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сегодня, 14:38
Организации свидетелей Иеговы ликвидируют за экстремизм
В Ивановской области таких насчитывается 5Министерство юстиции России включило в перечень запрещенных организаций религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций. Об этом сообщает Минюста.
Организации включены в перечень на основании решения Верховного суда России, определения апелляционной коллегии Верховного суда, в соответствии с КоАП РФ и федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
В Ивановской области под запрещенные попадают местные религиозные организации Свидетелей Иеговы в Тейкове, Вичуге, Иванове, Кинешме и Кохме.
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