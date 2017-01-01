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Новости

сегодня, 14:24

Учитель из Ивановской области победил во всероссийском конкурсе

Педагога наградили за лучшую методику подготовки к ЕГЭ
В конкурсе "Просветитель" приняли участие 1348 педагогов из 42 регионов страны. В рамках первого этапа конкурса школьные учителя и преподаватели вузов побывали в роли учеников и сдали ЕГЭ, на втором этапе сами проверяли работы учеников. На завершающем этапе участники в качестве конкурсной работы предоставляли видеоролик с описанием своей методики подготовки школьников к ЕГЭ. Анализ роликов позволил жюри выявить самые успешные практики, которые приводят к высоким результатам сдачи ЕГЭ обучающимися. Учителя в роликах рассказывали и показывали, как сочетают традиционные и новые технологии в обучении, как привлекают детей к взаимному обучению, как создают свои порталы для подготовки школьников к ЕГЭ, как строят системную работу с родителями и т.д.

Победителями признали сразу 52 преподавателя. Среди них – учитель обществознания из Заволжского лицея Анна Кондратьева. Эти педагоги получили не только дипломы, но и право бесплатно пройти курсы повышения квалификации "Технология подготовки школьников к ЕГЭ". Кроме того, они смогут преподавать на онлайн-курсах по подготовке школьников к ЕГЭ, которые стартуют в сентябре 2017 года.

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