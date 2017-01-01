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Новости

7 минут назад

Полиция задержала похитителей велосипедов

В  минувшие сутки полицейские раскрыли два факта краж велосипедов. В первом случае из подъезда одного из домов в поселке Старая Вичуга похитили велосипед стоимостью 4700 рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Фигурантом оказался 15-летний учащийся одной школ города Вичуги.

Во втором случае велосипед был похищен со двора одного из домов по улице Городской в Иванове. Хозяин оставил его  без присмотра, а когда вернулся, транспортного средства не обнаружил и обратился в полицию. Ущерб составил 10 000 рублей. По подозрению в совершении преступления сотрудниками отдела уголовного розыска задержаны двое мужчин 30 и 28 лет. Один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Фигурантов проверяют на причастность к  аналогичным криминальным деяниям, сообщает пресс-служба регионального УМВД.


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