Полиция задержала похитителей велосипедов

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В минувшие сутки полицейские раскрыли два факта краж велосипедов. В первом случае из подъезда одного из домов в поселке Старая Вичуга похитили велосипед стоимостью 4700 рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Фигурантом оказался 15-летний учащийся одной школ города Вичуги.Во втором случае велосипед был похищен со двора одного из домов по улице Городской в Иванове. Хозяин оставил его без присмотра, а когда вернулся, транспортного средства не обнаружил и обратился в полицию. Ущерб составил 10 000 рублей. По подозрению в совершении преступления сотрудниками отдела уголовного розыска задержаны двое мужчин 30 и 28 лет. Один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Фигурантов проверяют на причастность к аналогичным криминальным деяниям, сообщает пресс-служба регионального УМВД.