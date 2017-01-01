За полгода задолженность ивановцев за теплоэнергию выросла почти на миллиард

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К концу первого полугодия просроченная задолженность за теплоэнергию, произведенную филиалом «Т Плюс», достигла внушительных размеров – 1 221 259 000 рублей. Таким образом, за первые 6 месяцев 2017 года она выросла почти на миллиард (на 31 декабря 2016 года, без учета вексельных обязательств главного потребителя филиала АО «Ивгортеплоэнерго», долг составлял 234 555 000 руб.). Наибольший рост, традиционно, показала группа оптовых потребителей-перепродавцов – на 120,3 млн руб. Прежде всего, за счет все того же главного потребителя и неплательщика – АО «Ивгортеплоэнерго». Его долг вырос на 122,4 млн руб., составив 922,407 млн руб.Таким образом, совокупная просроченная задолженность за тепло- и электроэнергию перед компаниями контура «Т Плюс» в Ивановской области по итогам первого полугодия достигла 1 853 980 000 рублей, что составляет около трети годового бюджета г.Иваново, сообщает пресс-служба "Т Плюс".