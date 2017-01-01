В объективы охотников за дорожными нарушителями попали еще два водителя

Оба управляли общественным транспортом - ВИДЕО

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Оба нарушения засняты в Иванове на Шереметевском проспекте с интервалом в несколько минут 16 августа. Водители рискуют не только своими жизнями, но и пассажиров. Среди нарушителей -пассажирская Газелька, четвертая в очереди. Ее автор обозначил сокращением МТС - маршрутное транспортное средство. Поток уже начал движение, и Газель поехала прямо на встречные машины. Водителю пришлось сбрасывать скорость, чтобы избежать столкновения. А уже через несколько минут ему попался еще один нарушитель - водитель шуйского автобуса №451. Он начал посадку пассажиров прямо со второго ряда.