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Новости

57 минут назад

В объективы охотников за дорожными нарушителями попали еще два водителя

Оба управляли общественным транспортом - ВИДЕО
Оба нарушения засняты в Иванове на Шереметевском проспекте с интервалом в несколько минут 16 августа. Водители рискуют не только своими жизнями, но и пассажиров. Среди нарушителей -пассажирская Газелька, четвертая в очереди. Ее автор обозначил сокращением МТС - маршрутное транспортное средство. Поток уже начал движение, и Газель поехала прямо на встречные машины. Водителю пришлось сбрасывать скорость, чтобы избежать столкновения. А уже через несколько минут ему попался еще один нарушитель - водитель шуйского автобуса №451. Он начал посадку пассажиров прямо со второго ряда.


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