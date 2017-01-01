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Новости

58 минут назад

Губернатор и мэр ответят на вопросы телезрителей телекомпании "Барс"

Вопросы можно задавать в комментариях
В начале сентября на телеканале "Барс" стартует новый сезон, который обещает много сюрпризов. В частности в программе "К ответу" появятся постоянные рубрики, в которых на вопросы жителей города будут отвечать губернатор Ивановской области Павел Коньков и мэр города Иваново Владимир Шарыпов. Свои вопросы можно задавать в комментариях и по телефону "горячей линии" - 58-77-77. Самые популярные и актуальные мы адресуем первым лицам города и уже скоро вы услышите ответы на них в эфире телеканала "Барс". 


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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Евгений Полежаев								
							
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  • 40 минут назад
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										0
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							Вопрос губернатору: "Когда электрофицируют железную дорогу до Иваново? Очень хочется иметь возможность доезжать до Москвы хотябы за 4 часа, а не за 8."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
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    • 
										0
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							Её не электрифицировали даже когда для этого было куда больше возможностей и пользы от этого. Ко всем соседям свои ветки идут, минуя Иваново. Так что, похоже, наша область мимо этой темы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nikolay Smirnov								
							
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  • 10 минут назад
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										0
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							Вопрос губернатору:Когда в московском м-не построят спортивную площадку? В огромном микрорайоне дети играют во дворах, которые превратились в сплошную парковку, что подразумевает существенную опасность.Территория вокруг спортивной школы превратилась в сплошной пустырь, хотя два года назад обещали на территории спортивной школы создать спортивные площадки. Детям негде играть. Да и для взрослых жителей должны быть условия для занятия спортом. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cornholio								
							
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  • 5 минут назад
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							Почему раньше за вывоз мусора я платил 70р и этого хватало, сейчас 260? В 3 раза чаще вывозить не стали, наоборот, тот мусор, который не помещается в контейнеры (который за 70р забирали вместе с контейнерным) сейчас неделями валяется кучами вокруг баков								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В ивановском зоопарке родился осленок
				
сегодня, 11:07

				

				В ивановском зоопарке родился осленок 
									
								

					Папа детеныша пал минувшей зимой в преклонном возрасте, так что малыша воспитывает только самка - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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