Губернатор и мэр ответят на вопросы телезрителей телекомпании "Барс"

Вопросы можно задавать в комментариях

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В начале сентября на телеканале "Барс" стартует новый сезон, который обещает много сюрпризов. В частности в программе "К ответу" появятся постоянные рубрики, в которых на вопросы жителей города будут отвечать губернатор Ивановской области Павел Коньков и мэр города Иваново Владимир Шарыпов. Свои вопросы можно задавать в комментариях и по телефону "горячей линии" - 58-77-77. Самые популярные и актуальные мы адресуем первым лицам города и уже скоро вы услышите ответы на них в эфире телеканала "Барс".