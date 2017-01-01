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58 минут назад
Губернатор и мэр ответят на вопросы телезрителей телекомпании "Барс"
Вопросы можно задавать в комментарияхВ начале сентября на телеканале "Барс" стартует новый сезон, который обещает много сюрпризов. В частности в программе "К ответу" появятся постоянные рубрики, в которых на вопросы жителей города будут отвечать губернатор Ивановской области Павел Коньков и мэр города Иваново Владимир Шарыпов. Свои вопросы можно задавать в комментариях и по телефону "горячей линии" - 58-77-77. Самые популярные и актуальные мы адресуем первым лицам города и уже скоро вы услышите ответы на них в эфире телеканала "Барс".
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Комментарии (4)
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- Евгений Полежаев40 минут назадВопрос губернатору: "Когда электрофицируют железную дорогу до Иваново? Очень хочется иметь возможность доезжать до Москвы хотябы за 4 часа, а не за 8."
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- Софокл23 минуты назадЕё не электрифицировали даже когда для этого было куда больше возможностей и пользы от этого. Ко всем соседям свои ветки идут, минуя Иваново. Так что, похоже, наша область мимо этой темы.
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- Nikolay Smirnov10 минут назадВопрос губернатору:Когда в московском м-не построят спортивную площадку? В огромном микрорайоне дети играют во дворах, которые превратились в сплошную парковку, что подразумевает существенную опасность.Территория вокруг спортивной школы превратилась в сплошной пустырь, хотя два года назад обещали на территории спортивной школы создать спортивные площадки. Детям негде играть. Да и для взрослых жителей должны быть условия для занятия спортом.
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- cornholio5 минут назадПочему раньше за вывоз мусора я платил 70р и этого хватало, сейчас 260? В 3 раза чаще вывозить не стали, наоборот, тот мусор, который не помещается в контейнеры (который за 70р забирали вместе с контейнерным) сейчас неделями валяется кучами вокруг баков
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