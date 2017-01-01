В Ивановской области нетрезвым водителям пришлось заплатить более 12 миллионов

Чаще всего эти деньги удерживались с зарплат

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С начала года судебные приставы-исполнители взыскали более 12 миллионов рублей задолженности по неуплаченным административным штрафам за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.68 нетрезвых водителей за неисполнение административного наказания повторно привлечены к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает удвоение штрафа либо арест до 15 суток.В рамках свыше 322 исполнительных производств на общую сумму 8 млн. руб. работодателям правонарушителей направлены постановления об удержании определенных сумм с заработных плат должников, 918 нарушителей ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации.Всего в этом году возбуждено 770 исполнительных производств о взыскании штрафов по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщает пресс-служба регионального УФС СП.