Новости
33 минуты назад
В Ивановской области нетрезвым водителям пришлось заплатить более 12 миллионов
Чаще всего эти деньги удерживались с зарплатС начала года судебные приставы-исполнители взыскали более 12 миллионов рублей задолженности по неуплаченным административным штрафам за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.
68 нетрезвых водителей за неисполнение административного наказания повторно привлечены к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает удвоение штрафа либо арест до 15 суток.
В рамках свыше 322 исполнительных производств на общую сумму 8 млн. руб. работодателям правонарушителей направлены постановления об удержании определенных сумм с заработных плат должников, 918 нарушителей ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Всего в этом году возбуждено 770 исполнительных производств о взыскании штрафов по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщает пресс-служба регионального УФС СП.
- оцените новость:
-
(0)
- 137
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 11:07В ивановском зоопарке родился осленок
Папа детеныша пал минувшей зимой в преклонном возрасте, так что малыша воспитывает только самка - ФОТО
-
(1)
- 472
сегодня, 10:52"Тополя" и "Ярсы" вышли на боевое патрулирование из Ивановской области
-
(0)
- 769