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сегодня, 11:49
В Иванове пройдет областная выставка-ярмарка "Медовый Спас"Выставка-ярмарка приурочена к празднику Медовый Спас, который принято отмечать 14 августа, и проводится по инициативе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств Ивановской области, а также регионального департамента сельского хозяйства.
На мероприятии, которое посетит директор департамента с/х и продовольствия Ивановской области Евгений Астафьев, будет представлена продукция пчеловодства, овощная, молочная, мясная продукция и мясные деликатесы. Свою продукцию со всех уголков области привезут пчеловоды, фермеры, пищевые и перерабатывающие предприятия, а также мастера народных промыслов Ивановской области. Ярмарка будет работать в течение трех дней с 18 по 20 августа с 10.00 до 16.00 на территории ТРЦ Евролэнд.
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