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сегодня, 11:37

Колонна байкеров приедет в Иваново по Золотому кольцу

Участники мотопробега возложат цветы к мемориалу Героям фронта и тыла
Мотопробег по городам Золотого кольца России в составе восьми мотоциклов посетит Иваново 22 августа. Организаторами акции выступила Администрация Владимирской области совместно с заводом им. В.А. Дегтярева (г. Ковров Владимирской области).

Старт мотопробегу будет дан 21 августа в г. Коврове. Маршрут колонны рассчитан на пять дней и проложен через Владимир, Иваново, Кострому, Суздаль, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский и Юрьев-Польский.

Как сообщают организаторы акции, целью является популяризация мототуризма и туристического маршрута «Золотое кольцо России». В городах, которые посетят мотоциклисты, они планируют провести патриотические акции, посетить памятные места, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, а также обменяться мнениями и опытом в реализации молодежной политики, развитии туризма, культуры и спорта.

В Иванове участники мотопробега планируют прибыть 22 августа в 11.30. Они возложат цветы к мемориалу Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте, а также встретятся с молодежными активистами и спортсменами.

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