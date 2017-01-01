Житель Шуи ушел на праздник и домой не вернулся

Родственники просят помощи в его поисках - ФОТО

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27-летний Щипоников Даниил Игоревич 12 августа в 11:00 вышел из дома на праздник. До сих пор его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, русые волосы, глаза голубые.Был одет: черная футболка, темные штаны, серые кроссовки.Всех, кто видел пропавшего или может сообщить какую-либо информацию о нём, просим позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 02