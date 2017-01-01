В ивановском зоопарке родился осленок

Папа детеныша пал минувшей зимой в преклонном возрасте, так что малыша воспитывает только самка - ФОТО

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В ивановском зоопарке на свет появился осленок. Это второй жеребенок, рожденный в нашем зоопарке за последние 3 года. Так получилось, что папа детеныша пал минувшей зимой в преклонном возрасте и сейчас малыша воспитывает только самка. Пока осленок питается только молоком матери, но через пару недель начнет потихоньку пробовать растительный корм. Имя для детёныша сотрудники зоопарка пока не придумали. Кличка мамы – Гармоша. Ближе к весне жеребенка скорее передадут в один из зоопарков России.