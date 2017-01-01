Ивановские красавицы развернут на площади Пушкина огромный флаг

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13 минут назад
Ивановские красавицы развернут на площади Пушкина огромный флагПраздничная программа, посвященная Дню Государственного флага РФ, будет представлена 22 августа в 18.00 на площади Пушкина в Иванове. В этот вечер там выступят танцоры со своими лучшими композициями, посвященные Дню Государственного флага РФ и прозвучат патриотические песни. Участники будут одеты в цвета флага нашей страны. Также на площади будет развернут флаг размером 37 метров и все желающие могут сделать фотографии с ним. Всем желающим будет предложено украсить себя аквагримом в цветах российского флага.
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