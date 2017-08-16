"Тополя" и "Ярсы" вышли на боевое патрулирование из Ивановской области

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20 минут назад
"Тополя" и "Ярсы" вышли на боевое патрулирование из Ивановской областиРасчеты нескольких десятков грунтовых ядерных "Тополей" и "Ярсов" вышли на маршруты боевого патрулирования. Пути колонны пролегают от четырем регионам, протянувшимся от Ивановской до Новосибирской областей, пишет "Российская газета".
Также интернет-портал сообщает: "Необходимость такой военной "логистики" очевидна. Прежде всего она позволяет расчетам подвижных комплексов РВСН осваивать новые маршруты боевого патрулирования. Но главное, что смена колонных путей делает российскую мобильную ядерную группировку менее уязвимой для возможных ударов противника.
Хотя средства маскировки, в том числе специальные аэрозольные облака, делают технику практически невидимой с воздуха, а в местах ее нахождения работают средства радиоэлектронной борьбы, спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть "Тополя" и "Ярсы" с орбиты. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям ракетчиков.
Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях на учебе уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак диверсантов.
Все это будет проигрываться и сейчас - во время совершения марша, преодоления труднопроходимых участков и условно зараженной территории. А также при рассредоточении пусковых установок на полевых позициях, их маскировке и боевом охранении. Для борьбы с условными диверсантами, в роли которых выступят военнослужащие Сил специальных операций, расчеты "Тополей" и "Ярсов" используют специальные машины "Тайфун-М".
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