В Ивановской области 60-летняя пенсионерка украла гаджет за 50 тысяч

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37 минут назад
В Ивановской области 60-летняя пенсионерка украла гаджет за 50 тысячВ заволжскую полицию обратился 30-летний мужчина, который сообщил, что при неизвестных обстоятельствах у него пропал сотовый телефон стоимостью 50 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и восстановили картину произошедшего. Как оказалось, молодой человек забыл телефон на диване в одном из отделений банка и ушел. Этим обстоятельством воспользовалась 60-летняя посетительница. Пенсионерка пересела на место, где лежал гаджет, а затем спрятала мобильный в сумку и покинула банк.
В настоящее время личность подозреваемой установлена, женщина в содеянном призналась и написала явку с повинной. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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В чем призналась? Менты как всегда шпаломёт используют, чтоб %% не раскрытых дел снизить? - Лентяи.
Бабка совершила находку клада, 25% причитается ей, но за присвоение клада полагается срок, но телефон не клад, и тут уже мы имеем дело с совестью человека, который от этой находки получит максимум 1тр от барыг, на дозу хватит, барыги разлочат тело, если получится, обычно НЕТ, пустят на запчасти, - в итоге профит те же 25%
- Не проще найти владельца, и вернуть ему?!, - он будет безумно счастлив! - Минимум коробка конфет и батл шампуса обеспечено! - Если нет - то это уже его совесть, и случай(карма) его наградит еще одной потерей.
Люди, будьте взаимо вежливы, не тырьте телефоны, тырить телефон это ЗЛО!