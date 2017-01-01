В Ивановской области 60-летняя пенсионерка украла гаджет за 50 тысяч

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

353

В заволжскую полицию обратился 30-летний мужчина, который сообщил, что при неизвестных обстоятельствах у него пропал сотовый телефон стоимостью 50 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и восстановили картину произошедшего. Как оказалось, молодой человек забыл телефон на диване в одном из отделений банка и ушел. Этим обстоятельством воспользовалась 60-летняя посетительница. Пенсионерка пересела на место, где лежал гаджет, а затем спрятала мобильный в сумку и покинула банк.В настоящее время личность подозреваемой установлена, женщина в содеянном призналась и написала явку с повинной. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.