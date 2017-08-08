После репортажа ТК "Барс" возбуждено дело в отношении главного инженера управляющей компании

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42 минуты назад
После репортажа ТК "Барс" возбуждено дело в отношении главного инженера управляющей компанииПроверка соблюдения ООО «РЭО № 4» жилищного законодательства была организована после сюжета о протечках в доме №100 на проспекте Ленина. Установлено, что в квартире расположенной на последнем этаже этого дома "в результате многочисленных протечек происходит отслоение и обрушение штукатурного слоя потолка, что представляет опасность для граждан, проживающих в указанной квартире",- сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении главного инженера ООО «РЭО № 4» 15.08.2017 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Постановление направлено для рассмотрения в суд.
Кроме того, в адрес руководителя управляющей компании прокуратурой района внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.
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