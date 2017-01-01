Пожарные инспекторы провели мастер-класс для настоятелей монастырей и приходов

Незадолго до этого РПЦ и МЧС подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО

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Вчера на базе главного управления регионального МЧС специалисты ведомства провели семинар по повышению уровня противопожарной защищенности объектов Русской Православной Церкви в Ивановской области.Вот что сообщает пресс-служба МЧС по Ивановской области:Напомним 5 июля патриарх Кирилл и глава МЧС России Владимир Пучков подписали соглашение о сотрудничестве между РПЧ и министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Аналогичное соглашение существует и на территории Ивановской области.