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51 минуту назад
Пожарные инспекторы провели мастер-класс для настоятелей монастырей и приходов
Незадолго до этого РПЦ и МЧС подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТОВчера на базе главного управления регионального МЧС специалисты ведомства провели семинар по повышению уровня противопожарной защищенности объектов Русской Православной Церкви в Ивановской области.
Вот что сообщает пресс-служба МЧС по Ивановской области:"В Святом Евангелии говорится: «Ищите и обрящете» (ищите, и найдете). В контексте проведенного семинара необходимо было найти пути обеспечения пожарной безопасности объектов Русской Православной церкви. В связи с этим проведен анализ противопожарных профилактических обследований, разобраны проблемные вопросы и найдены пути решения в вопросах обеспечения пожарной безопасности, настоятелям храмов (приходов) даны рекомендации по повышению уровня противопожарной защищённости данных объектов".
Напомним 5 июля патриарх Кирилл и глава МЧС России Владимир Пучков подписали соглашение о сотрудничестве между РПЧ и министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Аналогичное соглашение существует и на территории Ивановской области.
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