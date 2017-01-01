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Новости

51 минуту назад

Пожарные инспекторы провели мастер-класс для настоятелей монастырей и приходов

Незадолго до этого РПЦ и МЧС подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО
Вчера на базе главного управления регионального МЧС специалисты ведомства провели семинар по повышению уровня противопожарной защищенности объектов Русской Православной Церкви в Ивановской области.

Вот что сообщает пресс-служба МЧС по Ивановской области:"В Святом Евангелии говорится: «Ищите и обрящете» (ищите, и найдете). В контексте проведенного семинара необходимо было найти пути обеспечения пожарной безопасности объектов Русской Православной церкви. В связи с этим проведен анализ противопожарных профилактических обследований, разобраны проблемные вопросы и найдены пути решения в вопросах обеспечения пожарной безопасности, настоятелям храмов (приходов) даны рекомендации по повышению уровня противопожарной защищённости данных объектов".

Напомним 5 июля патриарх Кирилл и глава МЧС России Владимир Пучков подписали соглашение о сотрудничестве между РПЧ и министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Аналогичное соглашение существует и на территории Ивановской области.

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									Медведь								
							
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  • 50 минут назад
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							После уничтожения "Успенской" стало особенно актуально проведение таких учений для настоятелей каменных церквей, где гореть кроме свечей с лампадками просто нечему.
    
 В 30-ке деревянная?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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