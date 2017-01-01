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Новости

сегодня, 10:05

Цирк на дороге: опасные трюки мотоциклиста на проспекте Ленина

ВИДЕО
Эту запись видеорегистратора нам прислал один из читателей. Здесь видно, как мотоциклист обгоняет его машину, встает на одно колесо и продолжает движение таким образом до самого перекрестка. Если предположить, что водитель двухколесного не удержал бы равновесие и упал, водитель автомобиля вряд ли успел бы остановиться. Последствия были бы печальными.


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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 48 минут назад
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							Цирк уехал - клоуны остались								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 22 минуты назад
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							Судя по  дугам на корпусе мотоцикла, человек уже подготовил аппарат к частым падениям, а найти подходящие место для своих игр не додумался. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 37 минут назад
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							Мотоциклисты с номерами ездят. А это временно не пострадавший хруст.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kjure								
							
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  • 23 минуты назад
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							пустоголовые твари.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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