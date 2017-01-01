Цирк на дороге: опасные трюки мотоциклиста на проспекте Ленина

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Эту запись видеорегистратора нам прислал один из читателей. Здесь видно, как мотоциклист обгоняет его машину, встает на одно колесо и продолжает движение таким образом до самого перекрестка. Если предположить, что водитель двухколесного не удержал бы равновесие и упал, водитель автомобиля вряд ли успел бы остановиться. Последствия были бы печальными.