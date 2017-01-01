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сегодня, 10:05
Цирк на дороге: опасные трюки мотоциклиста на проспекте Ленина
ВИДЕОЭту запись видеорегистратора нам прислал один из читателей. Здесь видно, как мотоциклист обгоняет его машину, встает на одно колесо и продолжает движение таким образом до самого перекрестка. Если предположить, что водитель двухколесного не удержал бы равновесие и упал, водитель автомобиля вряд ли успел бы остановиться. Последствия были бы печальными.
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Комментарии (4)
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- Медведь48 минут назадЦирк уехал - клоуны остались
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- GraveDiggerG22 минуты назадСудя по дугам на корпусе мотоцикла, человек уже подготовил аппарат к частым падениям, а найти подходящие место для своих игр не додумался.
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- ЙЯdЪ37 минут назадМотоциклисты с номерами ездят. А это временно не пострадавший хруст.
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- kjure23 минуты назадпустоголовые твари.
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