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Новости

20 минут назад

Сразу 5 водителей оштрафованы после публикации в интернете записи видеорегистратора

Месяц назад в интернете была опубликована запись с видеорегистратора одного из ивановцев, где зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителями пяти машин. На записи отчетливо видно, как на перекрестке улиц Лежневская и Велижская водители автомобилей ВАЗ-2114, Киа Оптима, ВАЗ-21053 не выполнили требование об остановке перед стоп-линией, при запрещающем сигнале светофора. Одновременно водители автомашин Ауди 80 и Хонда CR-V нарушили правила расположения транспортных средств на проезжей части, выполнили поворот налево с полосы, предназначенной для движения в прямом направлении.

Просмотрев видеоматериал, инспекторы ГИБДД установили личности водителей, управляющих в этот день указанными машинами. В результате трое правонарушителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.12 ч.2 (проезд на запрещающий сигнал светофора), двое -  по ст. 12.15.ч.1 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.


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