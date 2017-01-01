Департамент молодежной политики и спорта прокомментировал объединение спортшкол

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Сегодня мы сообщили, что спортсмены подготовили обращение к губернатору Ивановской области Павлу Коньковой, они попросили сохранить школу олимпийского резерва, которой предстоит объединение с другими спортшколами. Приводим полную версию официального комментария департамента молодежной политики и спорта: