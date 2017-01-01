Департамент молодежной политики и спорта прокомментировал объединение спортшкол

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11 минут назад
Департамент молодежной политики и спорта прокомментировал объединение спортшколСегодня мы сообщили, что спортсмены подготовили обращение к губернатору Ивановской области Павлу Коньковой, они попросили сохранить школу олимпийского резерва, которой предстоит объединение с другими спортшколами. Приводим полную версию официального комментария департамента молодежной политики и спорта:
"Процесс объединения трех областных спортивных школ и укрупнение одной из них направлен на решение ряда проблем в сфере спорта Ивановской области. В первую очередь, проблемы, связанной с отсутствием условий для признания легкой атлетики в качестве базового вида спорта на территории Ивановской области и привлечения средств федерального бюджета на развитие этого вида спорта.
Согласно федеральным требованиям для получения статуса «базовый вид спорта» необходимо соблюдения ряда условий: массовость, наличие высоких результатов и сертифицированного объекта.
В настоящее время легкоатлетическое ядро сохранено только на стадионе Ивановского государственного энергетического университета. Объединение спортивных школ № 6 и № 8 преследует, в том числе, цель расширения легкоатлетической базы за счет создания легкоатлетического ядра на базе стадиона «Спартак». При этом отделение легкой атлетики на улице Батурина, д. 13 сохранится, но будет относиться к 8 спортивной школе.
Отметим, что в результате этих изменений ни один тренер-преподаватель не потеряет свое рабочее место, часы или ставку, а воспитанники продолжат обучение по программам спортивной подготовки в том же объеме, что и ранее. Кроме того, отделение легкой атлетики не только не потеряет занимаемое в настоящее время здание на ул. Батурина, но и, что немаловажно, будет иметь возможность использовать стадион «Спартак» для организации тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований. Эта информация была доведена руководством департамента молодежной политики и спорта Ивановской области до сотрудников спортивных школ посредством организации неоднократных рабочих встреч.
При объединении 6, 7 и 8 областных спортивных школ группы в полном объеме будут переведены в областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва 8 «Спартак». Прием заявлений и зачисление обучающихся по программам спортивной подготовки все спортивные школы региона обязаны осуществлять в полном объеме в соответствии с нормативом.
Отметим, что объединение спортивных школ и сокращение затрат на административный персонал позволит создать на территории региона Центр спортивной подготовки и Центр ГТО. Деятельность первого из этих учреждений будет направлена на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, членов спортивных сборных команд Ивановской области, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, научно-методическое обеспечение, финансовое и материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем. Центры спортивной подготовки созданы и успешно действуют на территории большинства регионов Российской Федерации еще с 2012 года. Ивановская область - один из немногих субъектов Российской Федерации, где сейчас не создано учреждение для профессиональной подготовки спортсменов".
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