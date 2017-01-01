Кинешемские легкоатлеты просят губернатора сохранить школу олимпийского резерва

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13 минут назад
Кинешемские легкоатлеты просят губернатора сохранить школу олимпийского резерваВ открытом письме, которое спортсмены направили губернатору Ивановской области Павлу Конькову, речь идет о СДЮШОР №6. В ближайшее время ей предстоит объединение с другими спортшколами областного центра, а здание учреждения отдадут под Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения Ивановской области". Работающие в школе специалисты бьют тревогу, опасаются за свои рабочие места и за то, что школа может утратить свой прежний статус «олимпийского резерва». Сотрудники спортшколы не собираются сдаваться и ведут активную борьбу за свои права, сообщает Кинешемец.
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