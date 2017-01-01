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37 минут назад
Из-за ДТП возле Энергоуниверситета образовалась большая пробка
ФОТО, ВИДЕОСегодня днем возле Энергоуниверситета образовалась большая пробка. Причиной стало ДТП на перекрестке улиц Рабфаковская и Красных Зорь. Столкнулись Опель Астра и Хонда Цивик. По словам водителя Опеля, он ехал со стороны ул.Парижской Коммуны, доехал до перекрестка и собирался повернуть налево, пропустил встречный поток автомобилей. Маневр он завершал на красный сигнал светофора, в этот момент и произошло столкновение с Хондой. Пассажиров ни в одной из машин не было, за медицинской помощью никто не обратился, но образовалась большая пробка. Причина ДТП устанавливается, сообщили нам в пресс-службе областного УГИБДД.
Фото, видео: Вконтакте, "Автопартнер Иваново"
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