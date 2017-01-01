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сегодня, 16:00
Пятнадцатилетние подростки избили прохожего и отобрали у него наличные, телефон и часы
Им грозит до 7 лет лишения свободыСотрудники отдела МВД России по Ленинскому району задержали подозреваемых в уличном грабеже. В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший возвращался домой, двое молодых людей попросили у него сигарету, а после избили и отобрали сотовый телефон, часы и деньги.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей областного центра 15 лет. Ранее они уже неоднократно попадали в поле зрение сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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