Пятнадцатилетние подростки избили прохожего и отобрали у него наличные, телефон и часы

Им грозит до 7 лет лишения свободы

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

613

Сотрудники отдела МВД России по Ленинскому району задержали подозреваемых в уличном грабеже. В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший возвращался домой, двое молодых людей попросили у него сигарету, а после избили и отобрали сотовый телефон, часы и деньги.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей областного центра 15 лет. Ранее они уже неоднократно попадали в поле зрение сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.