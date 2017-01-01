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Новости

сегодня, 15:56

Замгубернатора проинспектировал ремонт тепловых сетей в Иванове

Чиновник посетил один из самых проблемных участков
Максим Громов проинспектировал ход ремонтных работ на тепловых сетях филиала ПАО «Т Плюс». В этом сезоне компания планирует обновить 5 километров коммуникаций. Чиновник посетил улицу Московскую и Смирнова — сейчас рабочие там занимаются заменой сетей и обновлением теплоизоляции, которая позволит сократить потери тепла. В этом году специалисты филиала выполнят ремонт 12 котлоагрегатов, 2 водогрейных котлов и 9 турбогенераторов. Серьезные работы ожидаются на ИвТЭЦ-3. В общей сложности на эти нужды будет потрачено более 30 млн рублей.

Что поможет быстрее ликвидировать аварии на сетях, и до какого числа будет перекрыта улица Московская в Иванове — смотрите вечером в программе «Губерния»

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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		У известной зоозащитницы сгорел дом
				
сегодня, 12:55

				

				У известной зоозащитницы сгорел дом 
									
								

					Во время пожара на передержке там находилось более десятка животных - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		 Дело бывшего председателя комитета по лесному хозяйству направлено в суд
				
сегодня, 12:39

				

				 Дело бывшего председателя комитета по лесному хозяйству направлено в суд 
								

					Речь идет о получении взятки в особо крупном размере
 				

				

	    			
    
	    				
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