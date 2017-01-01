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сегодня, 15:56
Замгубернатора проинспектировал ремонт тепловых сетей в Иванове
Чиновник посетил один из самых проблемных участковМаксим Громов проинспектировал ход ремонтных работ на тепловых сетях филиала ПАО «Т Плюс». В этом сезоне компания планирует обновить 5 километров коммуникаций. Чиновник посетил улицу Московскую и Смирнова — сейчас рабочие там занимаются заменой сетей и обновлением теплоизоляции, которая позволит сократить потери тепла. В этом году специалисты филиала выполнят ремонт 12 котлоагрегатов, 2 водогрейных котлов и 9 турбогенераторов. Серьезные работы ожидаются на ИвТЭЦ-3. В общей сложности на эти нужды будет потрачено более 30 млн рублей.
Что поможет быстрее ликвидировать аварии на сетях, и до какого числа будет перекрыта улица Московская в Иванове — смотрите вечером в программе «Губерния»
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