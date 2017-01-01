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Новости

сегодня, 15:37

Утверждены новые нормативы ГТО на 2018-2021 годы

В соответствии с положением о комплексе ГТО утверждены новые государственные требования к уровню физической подготовленности населения на четырехлетний период. Новая редакция нормативов ГТО разработана с учётом 1 млн. результатов тестирования, полученных в рамках апробации комплекса в 2014-2016 гг., одобрена ведущими спортивными вузами страны, Министерством обороны России, общероссийскими федерациями по видам спорта и утверждена решением Коллегии Минспорта России 15 июня 2017 года.

Среди нововведений - стандартизация условий выполнения испытаний и регистрация их результатов в метрической системе, а также введение дополнительных сквозных тестов для всех возрастных групп.

Обновлённые нормативы вступят в силу с 1 января 2018 года и будут действовать на протяжении четырех лет.

В связи с этим изменится отчетный период выполнения нормативов ГТО для обучающихся (1-6 возрастные ступени). В 2017-2018 гг. он будет разделен на 2 части: 1 июля – 31 декабря 2017 г. – отчетный период, в течение которого действительны результаты тестирования по нормативам, действующим в 2017 году; 1 января – 1 июля 2018 г. – отчетный период, в течение которого будут действовать новые нормативы ГТО. У взрослого населения (6-11 возрастные ступени) отчетный период останется без изменений с 1 января по 31 декабря 2018 г. В настоящий момент Минспорт России готовит соответствующие дополнение в порядок тестирования, которым будет регулироваться «переходный период» каждые 4 года.

Напомним, что в Иванове с 2015 года работает муниципальный центр "ГТО". За это время в Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта зарегистрировались 13771 человек. В первом полугодии 2017 года в муниципальном центре "ГТО" выполнили тестирование по сдаче нормативов 528 человек. Из них 201 выполнили нормативы на "золотой значок", 215 - на "Серебряный" и 122 - на "бронзовый".



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Мергорт								
							
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  • 33 минуты назад
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										-1
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							Ага, вот это правильно: возвращайте всё дерьмо из советской жизни.
    
Все эти ГТО, НВП, УПК, Политбюро, партсъезды и т.д.
    
Будем, как встарь, ездить на поезде в Москву за колбасой.
    
Не жили хорошо, нечего и начинать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Инфляцию учли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 26 минут назад
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										-1
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							Мои нормы такие, что сидя в кресле я уже сдал. И жду значка.
    

    
Готов к Труду и Отдыху								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 17 минут назад
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										0
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							   Вот интересно, орган который заведует процедурой присвоения значков (особенно золотых и конкретно присвоенных нашим местным политическим, силовым, контролирующим лицам) додумается когда-нибудь до процедуры, применяемой в армии РФ? 
    
А именно: не можешь подтвердить свою классность (специалист 3,2,1 класса, мастер) через установленный период времени для своей возрастной группы - изволь быть лишенным этого золотого значка или получи менее ценный. А то этак и скачок цен на золото из-за нехватки драгмета на награждение армии чиновников можно вызвать.
    
:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		У известной зоозащитницы сгорел дом
				
сегодня, 12:55

				

				У известной зоозащитницы сгорел дом 
									
								

					Во время пожара на передержке там находилось более десятка животных - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:39

				

				 Дело бывшего председателя комитета по лесному хозяйству направлено в суд 
								

					Речь идет о получении взятки в особо крупном размере
 				

				

	    			
    
	    				
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