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30 минут назад
В сети появились кадры нескольких спецопераций ивановского ОМОНа
ВИДЕОВ процессе создания этого ролика были использованы материалы из личных архивов сотрудников ивановского ОМОНа. Здесь есть и минуты сборов, и моменты самых эффектных сцен штурмов, захватов, взрывов.
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