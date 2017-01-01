В сети появились кадры нескольких спецопераций ивановского ОМОНа

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В процессе создания этого ролика были использованы материалы из личных архивов сотрудников ивановского ОМОНа. Здесь есть и минуты сборов, и моменты самых эффектных сцен штурмов, захватов, взрывов.