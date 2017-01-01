В Иванове установят пандусы на 3 миллиона

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53 минуты назад
В Иванове установят пандусы на 3 миллионаВ 14-ти жилых домах областного центра будут установлены пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели в бюджете Иванова предусмотрены 3 миллиона рублей. В администрацию областного центра поступили заявки от инвалидов-колясочников и ряда общественных организаций на обустройство безбарьерной среды.
По каждому обращению выезжали специалисты управления ЖКХ, изучались предварительные объемы работ. Эта информация была обобщена на заседании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Комиссия создана при Администрации города Иванова в 2016 году. В ее работе принимают участие представители общественных организаций инвалидов, а также управляющих организаций многоквартирных домов.
Вчера комиссия собралась под председательством начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иванова Дмитрия Растатурова. На заседании обсуждалась возможность обустройства съемных или откидных пандусов по 14 адресам. По всем объектам принято положительное решение – для каждого будет подготовлен проект работ по обустройству безбарьерной среды.
Работы по устройству пандусов и дополнительных съездов с крылечных плит планируется завершить в 2017 году.
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Там скорость внизу равна скорости света, а центр тяжести выше центра устойчивости.
Т.е. чтобы подняться на 1м длина пандуса должна быть 20 метров.
Итого, чтобы подняться на 1 лестничный пролет (1.5м) надо для пандуса иметь 30 м.
Попробуйте, например, переехать через дорогу на перекрёстке Воронина и Лежневской. Высота бордюров нереальная, даже с детской коляской трудно.