Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

53 минуты назад

В Иванове установят пандусы на 3 миллиона

В 14-ти жилых домах областного центра будут установлены пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели в бюджете Иванова предусмотрены 3 миллиона рублей. В администрацию областного центра поступили заявки от инвалидов-колясочников и ряда общественных организаций на обустройство безбарьерной среды.

По каждому обращению выезжали специалисты управления ЖКХ, изучались предварительные объемы работ. Эта информация была обобщена на заседании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Комиссия создана при Администрации города Иванова в 2016 году. В ее работе принимают участие представители общественных организаций инвалидов, а также управляющих организаций многоквартирных домов.

Вчера комиссия собралась под председательством начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иванова Дмитрия Растатурова. На заседании обсуждалась возможность обустройства съемных или откидных пандусов по 14 адресам. По всем объектам принято положительное решение – для каждого будет подготовлен проект работ по обустройству безбарьерной среды.

Работы по устройству пандусов и дополнительных съездов с крылечных плит планируется завершить в 2017 году.

  • оцените новость:
  • (0)
  • 370
  • 5







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • 22 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В пятиэтажке на 1 переулке Спартака на 5 этаже(!!!!) вот уже больше 20 лет живет мужчина, который по квартире передвигается только ползком. Будет там пандус? И и еще. Откидной пандус на один стандартный лестничный проем  стоит 10 тыс. рублей (гляньте в интернете на расценки). Какими же будут эти 14 пандусов. если на них затратят 3 миллиона? Из какого материала или какими модными дизайнерами разработанными? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я в школе был двоешником, поэтому не могу понять, как на коляске съехать по пандусу, угол которого - угол золотого сечения?
    
Там скорость внизу равна скорости света, а центр тяжести выше центра устойчивости.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 1 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Специально поискал. Правильный пандус имеет коэф. 1:20 (строители ведь не знают градус)
    
Т.е. чтобы подняться на 1м длина пандуса должна быть 20 метров.
    
Итого, чтобы подняться на 1 лестничный пролет (1.5м) надо для пандуса иметь 30 м.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Строгая								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что толку от этих пандусов? Дальше двора на коляске не уедешь.
    
Попробуйте, например, переехать через дорогу на перекрёстке Воронина и Лежневской. Высота бордюров нереальная, даже с детской коляской трудно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 1 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не можешь проехать с детской коляской - езди на автомобиле. :-)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		У известной зоозащитницы сгорел дом
				
сегодня, 12:55

				

				У известной зоозащитницы сгорел дом 
									
								

					Во время пожара на передержке там находилось более десятка животных - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1746						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		 Дело бывшего председателя комитета по лесному хозяйству направлено в суд
				
сегодня, 12:39

				

				 Дело бывшего председателя комитета по лесному хозяйству направлено в суд 
								

					Речь идет о получении взятки в особо крупном размере
 				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							954						
    •