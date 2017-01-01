Ивановцам предлагают более 8,5 тысяч вакансий

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сегодня, 14:31
Ивановцам предлагают более 8,5 тысяч вакансийС начала текущего года банк данных вакансий региональной службы занятости населения увеличился на треть. В настоящее время соискателям предлагается свыше 8,5 тысяч вакансий в различных сферах деятельности. Об этом сообщила председатель комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Татьяна Сергеева.
Руководитель ведомства отметила, что постоянными партнерами центров занятости населения являются 1,6 тыс. предприятий и организаций различных форм собственности. Более трети от общего числа вакансий составляет потребность в кадрах предприятий обрабатывающей отрасли. В этом сегменте экономики свыше 70 процентов или почти две тысячи предложений по трудоустройству – вакансии в текстильном и швейном производстве. Квалифицированные специалисты также требуются в строительную и транспортную сферу, производство оборудования и электроэнергетики, торговлю и общественное питание.
Татьяна Сергеева подчеркнула, что удовлетворить спрос работодателей на рабочую силу в кратчайшие сроки помогает программа профессионального обучения и дополнительного профобразования безработных граждан. Спектр предлагаемых к обучению специальностей включает в себя 53 направления подготовки, начиная от курсов компьютерной грамотности до оператора станков с программным управлением.
Для справки:
За период с начала года 480 безработных граждан, прошедших профобучение, были трудоустроены. Среди них есть люди старшего возраста, желающие оставаться экономически активными на рынке труда и продолжить трудовую деятельность. Более 50 граждан с ограниченными возможностями здоровья прошли в текущем году обучение по профессиям «офис-менеджер», «бухгалтер», «системный администратор», «лифтер», «специалист», «оператор ЭВМ». В настоящее время формируется группа из числа граждан, имеющих инвалидность по слуху, для освоения профессии «повар». Обучение будет организовано с использованием услуги сурдоперевода на базе Кохомского индустриального колледжа.
С начала года 74 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, освоили новые знания и навыки ведения бухгалтерского учета и кадровой работы, делопроизводства, парикмахерского хозяйства, поварского искусства и производства швейных изделий. Всего до конца года повысить свою профессиональную квалификацию смогут 120 женщин, имеющих детей до трех лет. До конца года число граждан, которые пройдут профессиональное обучение по направлению службы занятости, превысит 750 человек.
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