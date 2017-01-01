Ивановцам предлагают более 8,5 тысяч вакансий

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С начала текущего года банк данных вакансий региональной службы занятости населения увеличился на треть. В настоящее время соискателям предлагается свыше 8,5 тысяч вакансий в различных сферах деятельности. Об этом сообщила председатель комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Татьяна Сергеева.Руководитель ведомства отметила, что постоянными партнерами центров занятости населения являются 1,6 тыс. предприятий и организаций различных форм собственности. Более трети от общего числа вакансий составляет потребность в кадрах предприятий обрабатывающей отрасли. В этом сегменте экономики свыше 70 процентов или почти две тысячи предложений по трудоустройству – вакансии в текстильном и швейном производстве. Квалифицированные специалисты также требуются в строительную и транспортную сферу, производство оборудования и электроэнергетики, торговлю и общественное питание.Татьяна Сергеева подчеркнула, что удовлетворить спрос работодателей на рабочую силу в кратчайшие сроки помогает программа профессионального обучения и дополнительного профобразования безработных граждан. Спектр предлагаемых к обучению специальностей включает в себя 53 направления подготовки, начиная от курсов компьютерной грамотности до оператора станков с программным управлением.