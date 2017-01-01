У известной зоозащитницы сгорел дом

Во время пожара на передержке там находилось более десятка животных - ФОТО



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16 августа в Приволжске случился пожар. Сгорел дом у Ольги Яхонтовой, известной в Ивановской области зоозащитницы. Все живы, животные не пострадали, но жилье сгорело полностью, ничего не удалось спасти. Оно было не застраховано - денег на это не было. На передержке у Ольги находились в этот время 7 кошек, 3 щенка и взрослая собака.Город выделил погорельцам помощь 5 тыс. рублей и дом для проживания, но там ничего нет, поэтому зоозащитница вместе со своей семьей находится сейчас в доме подруги.От имени Ольги и ее семьи общественники обратились за помощью ко всем неравнодушным. Собирают все - от одежды, продуктов, мебели, посуды, до предметов обихода и личной гигиены. Одежда женская - 46 и 54 размера, мужская - 42 р-р, обувь муж. - 42 р-р, женская 37-38 и 36-37 р-р.Помочь Ольге можно переводом на карту Сбербанка 639002179005106120 (на имя Наталии Борисовны Тчанниковой, это мама Ольги). Вещи можно привезти в Приволжский р-н, д. Васильевское, д.52