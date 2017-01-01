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Дело бывшего председателя комитета по лесному хозяйству направлено в суд
Речь идет о получении взятки в особо крупном размереПервым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Как установлено в ходе расследования, в период с июня 2014 года по январь 2015 года он получил от представителей коммерческих организаций денежные средства за заключение от имени комитета Ивановской области по лесному хозяйству договоров на проведение сплошных санитарных рубок в лесных участках, а также за утверждение необходимых документов и согласование проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошных санитарных рубок на арендованных лесных участках. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила 7 млн. рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Иваново с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Производство предварительного расследования осуществлялось следователями СУ СК Российской Федерации по Ивановской области.Документирование преступной деятельности фигуранта провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области.
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Комментарии (4)
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- hgtn41 минуту назадНАДО ЖЕ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ ЧИНУШИ ЗА ВОРОВАЛИ ,ЧТО ПРОКУРАТУРА РЕШИЛА СКРЫВАТЬ (ФИО) ВЗЯТОЧНИКА ОТ ПРОСТОГО НАРОДА ТЬФУ.
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- svfat8331 минуту назадЗа городом сплошные дворцы. Откуда деньги Зин?
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- Akcent15 минут назадРечь идёт о деньгах которые собирались по просьбе Кабанова на выборы и были ему переданы в полном объёме.
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- Akcent3 минуты назадНезаконность санитарных участков до настоящего времени не установлено.
Новость дня
сегодня, 12:39Дело бывшего председателя комитета по лесному хозяйству направлено в суд
Речь идет о получении взятки в особо крупном размере
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