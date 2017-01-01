В Новоталицах будут отлавливать бездомных животных

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15 минут назад
В Новоталицах будут отлавливать бездомных животныхАдминистрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области уведомляет, что 21 августа 2017 г. на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области специализированной организацией будут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных и бродячих животных. Просьба не выпускать без присмотра своих домашних животных.
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