В Новоталицах будут отлавливать бездомных животных

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Администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области уведомляет, что 21 августа 2017 г. на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области специализированной организацией будут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных и бродячих животных. Просьба не выпускать без присмотра своих домашних животных.