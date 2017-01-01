Судебные приставы взыскали с должников более 1,2 миллиарда рублей

И это только за полгода

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На расширенном заседании коллегии регионального УФССП подведены итоги деятельности в первом полугодии 2017 года и поставлены задачи на второе полугодие.На исполнении в структурных подразделениях управления в первом полугодии 2017 года находилось 324 тысячи исполнительных производств. Взысканная судебными приставами-исполнителями сумма составила свыше 1,228 млрд. рублей. В консолидированный бюджет РФ перечислено более 360 млн. рублей, в том числе исполнительского сбора на сумму более 29 млн. рублей.Руководство управления обратило внимание на тот факт, что одной из эффективных мер исполнения по-прежнему остается арест и реализация имущества должников. В первом полугодии 2017 году передано на реализацию арестованного имущества на сумму 267,9 млн. рублей. В результате применения данной меры взыскано почти 52,5 млн. рублей задолженностей разных категорий. Взыскателям передано в счет погашения задолженности имущества на сумму 26,5 млн. рублей.