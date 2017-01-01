Жители деревни Хребтова выступают против строительства коттеджного поселка

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Сегодня активисты регионального отделения Общероссийского Народного Фронта встречаются с жителями деревень Хребтово и Иванцево Ивановского района. Ранее в РО ОНФ поступила коллективная жалоба от жителей, в которой они сообщали о надвигающемся рядом с их населенными пунктами масштабным строительством. По сообщению заявителей, на бывших землях сельхозназначения планируют построить большой коттеджный поселок, для чего уже «нарезано» более 450 участков. Граждане опасаются, что строительство будет вестись вблизи природоохранной зоны и окружающей природе может быть нанесен экологический вред. Также они обеспокоены дальнейшим состоянием единственной дороги, которую окончательно может разрушить строительная техника. Во встрече активисты Народного фронта пригласили участвовать главу Ивановского района.Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".