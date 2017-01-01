Неплательщик алиментов погасил долг, опасаясь лишения водительских прав

Своему ребенку он задолжал 96 тысяч

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Неплательщик алиментов из Иванова вынужден был оплатить задолженность по алиментам в размере 96 тысяч рублей, опасаясь стать пешеходом. По решению суда мужчина должен выплачивать часть своих доходов ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но, по всей видимости, это обстоятельство не слишком беспокоило безответственного отца.В отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей г. Иваново было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина В., в рамках которого судебный пристав применил к неплательщику целый ряд мер, предусмотренных законодательством. Самой эффективной из них оказалось ограничение на право управления автотранспортным средством.Применение такой принудительной меры воздействия на должников на практике уже не раз доказывало свою эффективность. Не стал исключением и данный случай. Всего через 5 дней после вынесения ограничения должник явился на прием к судебному приставу и предъявил квитанцию, подтверждающую погашение задолженности в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.Для справки: За первое полугодие 2017 года судебными приставами УФССП России по Ивановской области вынесено 1848 постановлений об ограничении прав на управление транспортным средством, из которых 1495 должники по алиментным обязательствам.