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Новости

56 минут назад

Ивановец, убивший и закопавший приятеля, позвонил в полицию и во всем признался

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту убийства 49-летнего мужчины. За совершение особо тяжкого преступления задержан его 40-летний знакомый. Установлено, что 13 августа 2017 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в гостях в деревне Четряково Ивановского района. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанёс хозяину дома ножом ранение в область живота, в результате чего потерпевший скончался на месте. Затем преступник во дворе дома вырыл яму, в которой и закопал приятеля. На следующий день злоумышленник решил позвонить в полицию и признаться в содеянном.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Предварительное следствие продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ивановской области.

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