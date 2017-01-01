Аферистка, обменявшая пенсионерке 88 тысяч на закладки, задержана

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В Кинешме полицейские задержали подозреваемую в нескольких мошенничествах на доверии в отношении пенсионеров. Фигурантка под предлогом обмена денег похитила у пенсионерки 88 000 рублей, взамен оставив книжные закладки в виде купюр.Установлено, что к потерпевшей кинешемке пришла неизвестная и, представившись работницей соцзащиты, проникла в квартиру. Войдя в доверие к пожилой женщине, аферистка под предлогом обмена денег похитила у неё 88 000 рублей, а взамен оставила книжные закладки в виде купюр.Вскоре пенсионерка пошла в магазин, где попыталась расплатиться одной из таких банкнот, там ей пояснили, что купюра не является платежеспособной. Женщина обратилась в полицию. Со слов потерпевшей был составлен словесный портрет подозреваемой, ориентировка с ее приметами была направлена всем наружным службам полиции.В результате сотрудниками полиции была задержана ранее судимая за аналогичное преступление 35-летняя кинешемка. Установлена ее причастность еще к двум фактам мошенничества в отношении пенсионеров в Кинешемском и Заволжском районах. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.