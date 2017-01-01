В Ильинском районе вывели птенцов белые аисты

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Белый аист относится к очень редкому гнездящемуся виду. Чаще всего в Ивановской области можно встретить единичных особей на полях, эта же пара, по словам местных, гнездится там уже второй год. Неудачное гнездование белого аиста отмечали в 2011 г. в с.Благовещенье Лухского района. Загнездившиеся на водонапорной башне аисты вывели двух птенцов, но после сильных ветров родители и один птенец пропали. Оставшийся птенец был доставлен в Ивановский зоопарк. В 2012-2014 гг. в гнездовой период, в основном в конце апреля – мае, одиночных аистов отмечали в Вичугском, Ивановском, Лухском, Родниковском, Тейковском, Южском, районах.Екатерина Худякова