Девушка на мотоцикле Сузуки врезалась в бетономешалку

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ДТП произошло вчера на ул.Окуловой. За рулем мотоцикла находилась 25-летняя девушка. Она не выдержала боковой интервал и врезалась в бетономешалку, за рулем которой находился 40-летний мужчина. В результате девушка была доставлена в областную больницу с сочетанной травмой. Водитель МАЗа трезв, у водителя мотоцикла взята кровь на исследование, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.