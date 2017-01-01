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Новости

сегодня, 11:21

Девушка на мотоцикле Сузуки врезалась в бетономешалку

ФОТО
ДТП произошло вчера на ул.Окуловой. За рулем мотоцикла находилась 25-летняя девушка. Она не выдержала боковой интервал и врезалась в бетономешалку, за рулем которой находился 40-летний мужчина. В результате девушка была доставлена в областную больницу с сочетанной травмой. Водитель МАЗа трезв, у водителя мотоцикла взята кровь на исследование, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.


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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Zerdo								
							
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  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Естественный отбор в действии.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Петров								
							
    • 
							
  • 29 минут назад
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    • 
										+1
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							может на бетономешалке  не  смотрел  в зеркала и  не  заметил мотоцикл
    
 что ему  руль вправо  - влево  не крутануть ,  
    
кто не  успел .  я не виноват !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 14 минут назад
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    • 
										0
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							Правила для мотов отдельные написали? Полосность, перестроение и обгон для мотов какие то другие? - вот моты тоже думают что им можно, а мне на КАМАЗе можно их не видеть, это тоже есть в тех же правилах, где мотоциклу можно ехать между рядов! - поделом!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							зеркала зеркала зеркала. Как же надоели эти хрустики про зеркала орать. Вы летаете как сумасшедшие, какие зеркала?на дорогу теперь не смотреть, только в зеркала смотреть? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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