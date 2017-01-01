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Девушка на мотоцикле Сузуки врезалась в бетономешалку
ФОТОДТП произошло вчера на ул.Окуловой. За рулем мотоцикла находилась 25-летняя девушка. Она не выдержала боковой интервал и врезалась в бетономешалку, за рулем которой находился 40-летний мужчина. В результате девушка была доставлена в областную больницу с сочетанной травмой. Водитель МАЗа трезв, у водителя мотоцикла взята кровь на исследование, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Комментарии (4)
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что ему руль вправо - влево не крутануть ,
кто не успел . я не виноват !