Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 18:38

В "Молодой Гвардии Единой России" признали нарушение авторских прав членами городского штаба


Ивановское региональное отделение объединения «Молодая Гвардия Единой России» распространило в СМИ заявление, в котором утверждает, что «…Молодежное общественное телевидение» не является проектом молодогвардейцев, а к съемке видеоролика мастер-класса по стриппластике МГЕРовцы  не имеют никакого отношения".
О съемке мастер-классов мы рассказывали ранее

Однако факты говорят о другом.
Трое из пяти членов штаба городского отделения МГЕР (то есть совсем не рядовые члены организации) работали во втором составе проекта «Молодежное общественное телевидение», один из которых возглавлял данный проект.
В частности, член штаба городского отделения МГЕР Дмитрий Ларин является «координатором проекта Молодежное общественное телевидение», а все размещенные в сети ролики «Молодежного общественного телевидения» «второго состава» были сняты и смонтированы им, а также еще двумя членами штаба городского отделения МГЕР – Сергеем Пономаревым и Максимом Рыбаковым.
Автором ролика про стрип-пластику является сам координатор проекта «Молодежное общественное телевидение» и член городского штаба МГЕР Дмитрий Ларин.

По мнению неизвестных авторов заявления от имени «Молодой Гвардии», «…члены любого общественного объединения свободны в выборе направлений деятельности, в которых им хочется развиваться, а граждане России одновременно могут состоять в нескольких общественных организациях и движениях».
Однако в случае, если большинство членов городского штаба МГЕР реализуют проект «Молодежного общественного телевидения», освещая в первую очередь деятельность МГЕР, говорить о том, что МГЕР не имеет к проекту отношения по меньше мере странно.

В МГЕР кроме того заявили, что организация не получала грант в размере 100 тысяч рублей на Молодежное общественное телевидение. 
Действительно, грант был оформлен на некоммерческую организацию "Фонд молодежных и социальных программ". Таким образом, утверждение Максима Казанцева в интервью ivanovonews о том, что новый состав "Молодежного общественного телевидения" незаконно эксплуатирует как бренд, так и оформление проекта, соответствует действительности. 
Теперь в МГЕР официально подтвердили, что члены городского штаба этой организации - Дмитрий Ларин, Сергей  Пономарев и Максим Рыбаков нарушили авторские права "Молодежного общественного телевидения". 



  • оцените новость:
  • (0)
  • 197
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове открылась первая официальная велодорожка
				
сегодня, 15:29

				

				В Иванове открылась первая официальная велодорожка 
									
								

					Ее протяженность - 660 метров ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1661						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Предполагаемая убийца двухлетней Яны попросила прощения у мамы девочки
				
сегодня, 12:02

				

				Предполагаемая убийца двухлетней Яны попросила прощения у мамы девочки 
									
								

					Подробности прения сторон в областном суде и ФОТО из зала суда				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4054						
    •