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сегодня, 18:38
В "Молодой Гвардии Единой России" признали нарушение авторских прав членами городского штаба
Ивановское региональное отделение объединения «Молодая Гвардия Единой России» распространило в СМИ заявление, в котором утверждает, что «…Молодежное общественное телевидение» не является проектом молодогвардейцев, а к съемке видеоролика мастер-класса по стриппластике МГЕРовцы не имеют никакого отношения".
О съемке мастер-классов мы рассказывали ранее.
Однако факты говорят о другом.
Трое из пяти членов штаба городского отделения МГЕР (то есть совсем не рядовые члены организации) работали во втором составе проекта «Молодежное общественное телевидение», один из которых возглавлял данный проект.
В частности, член штаба городского отделения МГЕР Дмитрий Ларин является «координатором проекта Молодежное общественное телевидение», а все размещенные в сети ролики «Молодежного общественного телевидения» «второго состава» были сняты и смонтированы им, а также еще двумя членами штаба городского отделения МГЕР – Сергеем Пономаревым и Максимом Рыбаковым.
Автором ролика про стрип-пластику является сам координатор проекта «Молодежное общественное телевидение» и член городского штаба МГЕР Дмитрий Ларин.
По мнению неизвестных авторов заявления от имени «Молодой Гвардии», «…члены любого общественного объединения свободны в выборе направлений деятельности, в которых им хочется развиваться, а граждане России одновременно могут состоять в нескольких общественных организациях и движениях».
Однако в случае, если большинство членов городского штаба МГЕР реализуют проект «Молодежного общественного телевидения», освещая в первую очередь деятельность МГЕР, говорить о том, что МГЕР не имеет к проекту отношения по меньше мере странно.
В МГЕР кроме того заявили, что организация не получала грант в размере 100 тысяч рублей на Молодежное общественное телевидение.
Действительно, грант был оформлен на некоммерческую организацию "Фонд молодежных и социальных программ". Таким образом, утверждение Максима Казанцева в интервью ivanovonews о том, что новый состав "Молодежного общественного телевидения" незаконно эксплуатирует как бренд, так и оформление проекта, соответствует действительности.
Теперь в МГЕР официально подтвердили, что члены городского штаба этой организации - Дмитрий Ларин, Сергей Пономарев и Максим Рыбаков нарушили авторские права "Молодежного общественного телевидения".
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