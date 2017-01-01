В отпуске губернатор Ивановской области прошел мастер-класс в кузнице

ФОТО из личного архива

Губернатор Павел Коньков во время своего краткосрочного отпуска вместе с супругой посетили ряд туристических достопримечательностей в Белоруссии и регионах северо-запада России.



За 10 дней на своем автомобиле они проехали 2338 км. Первым пунктом был Минск и Полоцк в Белоруссии, затем - Псковская и Новгородская области.



- Впечатления от поездки самые позитивные, - рассказывает Павел Алексеевич. - У нас в семье предпочтение именно самостоятельным путешествиям, когда мы планируем маршрут и выбираем туристические достопримечательности сами. И нынешнее путешествие подарило много открытий, уникальных совпадений и связей с родной Ивановской областью.



В Минске посетили Музей Великой Отечественной войны. Среди экспонатов – трофейный немецкий мотоцикл 1938 года выпуска. И оказалось, что он принадлежал нашему земляку – Николаю Ивановичу Степанову, уроженцу Жажлева. Он мотоцикл привез в разобранном виде домой с фронта, где во время войны служил в авторембатальоне…







В Псковской области губернатор с супругой посетили дом-музей и парк усадьбу «Михайловское», усадьбу «Тригорское».

В Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре, где захоронен Александр Сергеевич Пушкин, немцы дважды подрывали главную церковь монастыря, а уходя, территорию заминировали. В 1944 году при разминировании погибли наши саперы. Один из них – уроженец Ивановской области рядовой И.Ф.Травин…





В Псковской области губернатор с супругой посетили дом-музей и парк усадьбу «Михайловское», усадьбу «Тригорское».В Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре, где захоронен Александр Сергеевич Пушкин, немцы дважды подрывали главную церковь монастыря, а уходя, территорию заминировали. В 1944 году при разминировании погибли наши саперы. Один из них – уроженец Ивановской области рядовой И.Ф.Травин…



В Белоруссии путешественники посетили Лошицкий усадебно-парковый комплекс и музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий Дудутки (здесь губернатор в кузне поучаствовал в мастер-классе), Несвижский и Мирский замки, Минский Кафедральный собор, храм-памятник в честь Всех Святых.







В Полоцке - Софийский собор и Ефросиниевский женский монастырь (XII век).

В Псковской области - Псковский Кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор.

Побывали в одном из древнейших русских городов - Изборске. (Здесь Андрей Тарковский снял часть легендарного фильма «Андрей Рублев»).

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре приняли участие в ранней литургии в Успенском храме.







Завершили поездку губернатор с супругой в Новгороде экскурсией по Кремлю с посещением Софийского собора и Грановитой палаты, Ярославому дворищу.



- В очередной раз мы убедились, насколько богата история нашего народа, нашей страны, какими богатствами – культурными, историческими, туристическими – обладают регионы России. Прекрасный вид отдыха. Приглашаю соотечественников путешествовать по родной стране и обязательно посетить Ивановскую область – Иваново, Кинешма, Плес и Палех, Шуя и Дунилово, Юрьевец, Южский край. На территории региона - 172 километра Волги, работают наши здравницы, за год проходит более 70 событийных мероприятий В Белоруссии путешественники посетили Лошицкий усадебно-парковый комплекс и музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий Дудутки (), Несвижский и Мирский замки, Минский Кафедральный собор, храм-памятник в честь Всех Святых.В Полоцке - Софийский собор и Ефросиниевский женский монастырь (XII век).В Псковской области - Псковский Кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор.Побывали в одном из древнейших русских городов - Изборске. (Здесь Андрей Тарковский снял часть легендарного фильма «Андрей Рублев»).В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре приняли участие в ранней литургии в Успенском храме.Завершили поездку губернатор с супругой в Новгороде экскурсией по Кремлю с посещением Софийского собора и Грановитой палаты, Ярославому дворищу.

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