Департамент ЖКХ прокомментировал ситуацию со строительством полигона ТБО

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сегодня, 17:15
Департамент ЖКХ прокомментировал ситуацию со строительством полигона ТБОСегодня жители Наволок пикетировали правительство Ивановской области и Росприроднадзор. Они выразили протест против строительства полигона ТБО. В связи с этим департамент ЖКХ Ивановской области сообщает, что "Проект прошел детальную экологическую экспертизу. Более того, проведена его корректировка с учетом всех замечаний, которые были привнесены, в том числе, при общественных обсуждениях и даны профильными специалистами. Все корректировки и замечания учтены. Напомним, в настоящее время проект строительства находится на государственной экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Только получение положительного заключения ведомства по представленному проекту строительства полигона ТКО близ д. Тревражное будет являться определяющим в решении вопроса о строительстве этого объекта. Данная ситуация строго контролируется правительством Ивановской области. Процесс строительства полигона и его работа будет реализована исключительно в рамках законодательства и с соблюдением экологических требований".
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Комментарии (2)
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- bezgants43 минуты назадУважаемый ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ! А ВЫ сами верите в то,что пишите.Народ уже давно НЕТ!НЕ ВЕРИТ!
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- Медведь31 минуту назадА департамент ЖКХ это Мень, ему по барабану - платите бабло!
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