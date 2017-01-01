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Новости

сегодня, 17:15

Департамент ЖКХ прокомментировал ситуацию со строительством полигона ТБО

Сегодня жители Наволок пикетировали правительство Ивановской области и Росприроднадзор. Они выразили протест против строительства полигона ТБО. В связи с этим департамент ЖКХ Ивановской области сообщает, что "Проект прошел детальную экологическую экспертизу. Более того, проведена его корректировка с учетом всех замечаний, которые были привнесены, в том числе, при общественных обсуждениях и даны профильными специалистами. Все корректировки и замечания учтены. Напомним, в настоящее время проект строительства находится на государственной экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Только получение положительного заключения ведомства по представленному проекту строительства полигона ТКО близ д. Тревражное будет являться определяющим в решении вопроса о строительстве этого объекта. Данная ситуация строго контролируется правительством Ивановской области. Процесс строительства полигона и его работа будет реализована исключительно в рамках законодательства и с соблюдением экологических требований".



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									bezgants								
							
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  • 43 минуты назад
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							Уважаемый ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ! А ВЫ сами верите в то,что пишите.Народ уже давно НЕТ!НЕ ВЕРИТ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 31 минуту назад
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							А департамент ЖКХ это Мень, ему по барабану - платите бабло!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове открылась первая официальная велодорожка
				
сегодня, 15:29

				

				В Иванове открылась первая официальная велодорожка 
									
								

					Ее протяженность - 660 метров ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		Предполагаемая убийца двухлетней Яны попросила прощения у мамы девочки
				
сегодня, 12:02

				

				Предполагаемая убийца двухлетней Яны попросила прощения у мамы девочки 
									
								

					Подробности прения сторон в областном суде и ФОТО из зала суда				

				

	    			
    
	    				
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