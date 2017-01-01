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сегодня, 15:29
В Иванове открылась первая официальная велодорожка
Ее протяженность - 660 метров ФОТОПервая велодорожка официально открылась в Иванове. Она начинается от проспекта Ленина, у гимназии №32, и заканчивается в у главного корпуса Ивановского государственного университета. Протяженность "велосипедного пути" - 660 метров. Мэрия потратила на его обустройство больше 2-х миллионов рублей. В ГИБДД напоминают, что на велосипедную дорожку запрещен выход пешеходов, роллеров и скетбордистов. Нарушителям грозит штраф.
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Комментарии (12)
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Там на фотке в красном мундире депутат продвинувший эту дорожку?
Следующая дорожка будет построена до дома уважаемого китайца?
Ведь за появление в других местах им должен грозить штраф.
Это первое. Ну а второе.
Кто-нить дня через несколько посчитайте, сколько там велосипедистов проредет.
А еще лучше месяца через 3. И посчитаем эффективность вложений.
До учебного учреждения закатали уже хорошо, в близ лежащих домах мамы будут спокойны - их чадо катается по велодорожке.
Про роллеров не понятно, это где то в правилах есть? - пойду поищу, у них же скорость сопоставима с велосипедами, и экип есть, к чему это запрещение?