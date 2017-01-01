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Новости

сегодня, 15:29

В Иванове открылась первая официальная велодорожка

Ее протяженность - 660 метров ФОТО
Первая велодорожка официально открылась в Иванове. Она начинается от проспекта Ленина, у гимназии №32, и заканчивается в у главного корпуса Ивановского государственного университета. Протяженность "велосипедного пути" - 660 метров. Мэрия потратила на его обустройство больше 2-х миллионов рублей. В ГИБДД напоминают, что на велосипедную дорожку запрещен выход пешеходов, роллеров и скетбордистов. Нарушителям грозит штраф.


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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									Сергей Беляков								
							
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  • сегодня, 15:39
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							Все бы хорошо. Но ведет она ниоткуда в никуда...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 15:45
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    • 
										+1
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							про трубы вспомнят - разроют - будет вести куда надо - в Ад.
    
Там на фотке в красном мундире депутат продвинувший эту дорожку?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 15:48
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    • 
										+1
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							Точно, китаец Оме Хин								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЕвА__КоролевА								
							
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  • сегодня, 15:46
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    • 
										-1
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							ну с чего то же надо было начать, а дальше продолжать будут.)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 53 минуты назад
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    • 
										0
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							А зимой чистить будут?, Ладно про зиму можно забить, через месяц там листвы будет гора - колёсами перемолотят в грязь - затраты на очистку предусмотрены?
    
 Следующая дорожка будет построена до дома уважаемого китайца?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Энгельс								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сам на велике гоняю, но не уверен, стоило ли ее обосабливать только для велосипедистов. Всем места хватило бы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_37_iv								
							
    • 
							
  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Главное что начало строительства велодорожки положено, как говорится "Москва не сразу строилась"... сделали часть велодорожки сейчас, потом продолжат работы. Наберитесь терпения...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • 54 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А почему фотографа не оштрафовали? он же вышел на дорожку! 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Он с велосипеда щелкал, у меня тоже был такой же вопрос ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ура, наконец-то все велосипедисты сгинут с дорог и тротуаров города и перейдут в отведенно едл яних гетто.
    
Ведь за появление в других местах им должен грозить штраф.
    

    
Это первое. Ну а второе.
    
Кто-нить дня через несколько посчитайте, сколько там велосипедистов проредет.
    
А еще лучше месяца через 3. И посчитаем эффективность вложений.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 16 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эффективность будет тогда, когда будет полный путь проложен - от и до, а не отрезок в 600м.
    
До учебного учреждения закатали уже хорошо, в близ лежащих домах мамы будут спокойны - их чадо катается по велодорожке.
    
 Про роллеров не понятно, это где то в правилах есть? - пойду поищу, у них же скорость сопоставима с велосипедами, и экип есть, к чему это запрещение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							3030 рублей погонный метр. Ширина чуть больше 2 метров. Не крутовато для нищей области? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове открылась первая официальная велодорожка
				
сегодня, 15:29

				

				В Иванове открылась первая официальная велодорожка 
									
								

					Ее протяженность - 660 метров ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		Предполагаемая убийца двухлетней Яны Леоненко попросила прощения у мамы девочки
				
сегодня, 12:02

				

				Предполагаемая убийца двухлетней Яны Леоненко попросила прощения у мамы девочки 
									
								

					Подробности прения сторон в областном суде и ФОТО из зала суда				

				

	    			
    
	    				
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