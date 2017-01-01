В Иванове открылась первая официальная велодорожка

Ее протяженность - 660 метров ФОТО



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Первая велодорожка официально открылась в Иванове. Она начинается от проспекта Ленина, у гимназии №32, и заканчивается в у главного корпуса Ивановского государственного университета. Протяженность "велосипедного пути" - 660 метров. Мэрия потратила на его обустройство больше 2-х миллионов рублей. В ГИБДД напоминают, что на велосипедную дорожку запрещен выход пешеходов, роллеров и скетбордистов. Нарушителям грозит штраф.