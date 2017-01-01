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3 минуты назад
В Иванове изменят схему движения транспорта из-за "Открытого неба"
А также ограничат продажу алкогольной продукции
В связи с проведением 19 августа военно-патриотического праздника «Открытое небо» будет закрыто движение всех видов транспорта (кроме общественного) по территории микрорайона «14-е Почтовое Отделение» и по улицам Полка «Нормандия-Неман» (на участке от дома 107-А по улице Полка «Нормандия-Неман» до улицы Низовой) и Люлина (на участке от улицы Полка «Нормандия-Неман» до улицы Фрунзе).
По улицам Носова (на участке от улицы Низовой до улицы Свободы), Сарментовой (от переулка 8-го Завокзального до улицы Спартака) и переулку 8-му Завокзальному (на участке от улицы Свободы до улицы Сарментовой) движение всех видов транспорта будет ограничено.
Движение пассажирского транспорта по проспекту Ленина будет разрешено с левым поворотом на улицу Крутицкую.
В местах организованной посадки и высадки граждан в автобусы на улице Карла Маркса (в районе дома 2 по улице Карла Маркса), проспекте Строителей (на территории парковочной площадки торгового центра «Ясень»), бульваре Кокуй, площади Победы (у торгового центра «Полет»), улице Фрунзе (в районе примыкания к авторынку и поселку Дальнему) будут приняты дополнительные меры безопасности дорожного движения.
Работа пассажирского транспорта на период проведения военно-патриотического праздника «Открытое небо» будет организована в соответствии с настоящими изменениями.
Кроме того, управление благоустройства администрации города установит временные дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств, по улице Фрунзе на участке от улицы 8-й Минеевской до автомобильной дороги федерального значения Р 600 Кострома - Иваново.
Кроме того, в этот день не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических, напитков в местах проведения культурно-массовых мероприятий во время их проведения, а также в течение 3 часов до начала и 3 часов после проведения указанных мероприятий.
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