В Иванове изменят схему движения транспорта из-за "Открытого неба"

А также ограничат продажу алкогольной продукции

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В связи с проведением 19 августа военно-патриотического праздника «Открытое небо» будет закрыто движение всех видов транспорта (кроме общественного)и по(на участке от дома 107-А по улице Полка «Нормандия-Неман» до улицы Низовой) и(на участке от улицы Полка «Нормандия-Неман» до улицы Фрунзе).По улицам(на участке от улицы Низовой до улицы Свободы),(от переулка 8-го Завокзального до улицы Спартака) и переулку(на участке от улицы Свободы до улицы Сарментовой) движение всех видов транспорта будет ограничено.Движение пассажирского транспорта по проспектубудет разрешено с левым поворотом на улицу Крутицкую.В местах организованной посадки и высадки граждан в автобусы на улице Карла Маркса (в районе дома 2 по улице Карла Маркса), проспекте Строителей (на территории парковочной площадки торгового центра «Ясень»), бульваре Кокуй, площади Победы (у торгового центра «Полет»), улице Фрунзе (в районе примыкания к авторынку и поселку Дальнему) будут приняты дополнительные меры безопасности дорожного движения.Работа пассажирского транспорта на период проведения военно-патриотического праздника «Открытое небо» будет организована в соответствии с настоящими изменениями.Кроме того, управление благоустройства администрации города установит временные дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств, пона участке от улицыдо автомобильной дороги федерального значенияКроме того, в этот день не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических, напитков в местах проведения культурно-массовых мероприятий во время их проведения, а также в течение 3 часов до начала и 3 часов после проведения указанных мероприятий.