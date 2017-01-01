В Иванове посреди улицы возник фонтан кипятка

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Запись сделана сегодня утром, около 11 часов в Иванове, на улице Ташкентская. Вот что рассказала Татьяна Климачкова, успевшая заснять коммунальное бедствие: