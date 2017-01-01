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18 минут назад
В Иванове посреди улицы возник фонтан кипятка
ВИДЕОЗапись сделана сегодня утром, около 11 часов в Иванове, на улице Ташкентская. Вот что рассказала Татьяна Климачкова, успевшая заснять коммунальное бедствие:"Это все случилось рядом с детской поликлиникой. Судя по пару, вода была горячей. На видео не видно, но дорога была залита. Попало автобусу. Машины старались объезжать. Отмечу, что буквально через 7-10 минут приехали специалисты, воду перекрыли, а место аварии тут же огородили".
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