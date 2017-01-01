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Новости

18 минут назад

В Иванове посреди улицы возник фонтан кипятка

ВИДЕО
Запись сделана сегодня утром, около 11 часов в Иванове, на улице Ташкентская. Вот что рассказала Татьяна Климачкова, успевшая заснять коммунальное бедствие:"Это все случилось рядом с детской поликлиникой. Судя по пару, вода была горячей. На видео не видно, но дорога была залита. Попало автобусу. Машины старались объезжать. Отмечу, что буквально через 7-10 минут приехали специалисты, воду перекрыли, а место аварии тут же огородили".



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Сергей Беляков								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Неделю назад здесь все раскапывали и ремонтировали...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А мое мнение такое: хорошо, что сейчас, а если устранят - еще лучше.
    
Испытания как раз для выявления проблемных участков.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_37_iv								
							
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  • 2 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							полностью согласен, хорошо что данное "ЧП" случилось именно сейчас, когда проводились испытания системы...выявили проблемную зону - которую сейчас будут решать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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