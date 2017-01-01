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Новости

33 минуты назад

Для спасения Ани Абрамовой требуется 3 миллиона рублей

У пятилетней девочки из села Ингарь (Приволжский район) редкое заболевание - лимфангиома. Опухоль в трахее, на корне языка и пищеводе. Семья Абрамовых борется за жизнь Анюты уже 5 лет - с момента ее рождения. Проведен не один десяток операций. Сейчас Аня дышит через трубку. Мечта у девочки одна - дышать самостоятельно. Следующие операции назначены на сентябрь, в клинике в Израиле. Нужны 3 миллиона рублей. Пока удалось собрать только 400 тысяч. Подробности смотрите вечером в программе "Губерния".

Самый лёгкий способ помочь - перевести любую посильную сумму на карту СБ мамы Анюты: 5469 1700 1399 6040, получатель - Абрамова Наталья Сергеевна.

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							продайте чью нибудь яхту и будет Вам 3 млн.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Это всего то что украли у 1000 чел для того чтобы помочь саМодуро...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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