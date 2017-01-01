Для спасения Ани Абрамовой требуется 3 миллиона рублей

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33 минуты назад
Для спасения Ани Абрамовой требуется 3 миллиона рублейУ пятилетней девочки из села Ингарь (Приволжский район) редкое заболевание - лимфангиома. Опухоль в трахее, на корне языка и пищеводе. Семья Абрамовых борется за жизнь Анюты уже 5 лет - с момента ее рождения. Проведен не один десяток операций. Сейчас Аня дышит через трубку. Мечта у девочки одна - дышать самостоятельно. Следующие операции назначены на сентябрь, в клинике в Израиле. Нужны 3 миллиона рублей. Пока удалось собрать только 400 тысяч. Подробности смотрите вечером в программе "Губерния".
Самый лёгкий способ помочь - перевести любую посильную сумму на карту СБ мамы Анюты: 5469 1700 1399 6040, получатель - Абрамова Наталья Сергеевна.
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Комментарии (2)
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- fox27 минут назадпродайте чью нибудь яхту и будет Вам 3 млн.
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- Alexander Umnikov7 минут назадЭто всего то что украли у 1000 чел для того чтобы помочь саМодуро...
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