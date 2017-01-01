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Новости

17 минут назад

Ивановцы все чаще обращаются в кожвендиспансер со стригущим лишаем

В последние две недели августа, в период возвращения с летнего отдыха, участились обращения в Ивановский областной кожно-венерологический диспансер детей с наиболее распространенным среди них грибковым заболеванием - микроспорией волосистой части головы, проще говоря, это стригущий лишай. Чаще всего страдают дети 5–12 лет.

Основной путь распространения микроспории - контактно-бытовой. Заражение происходит непосредственно от больного человека или животных, в основном кошек, собак, через инфицированные грибами предметы. Ведущими факторами передачи грибковой инфекции в домашних условиях являются предметы, которыми пользовался больной: постельное белье, полотенца, одежда, головные уборы, предметы туалета (мочалки, расчески), игрушки, книги, ковры, мягкая мебель, подстилка для животных и предметы ухода за ним; в парикмахерских - машинки для стрижки волос, расчески, бигуди, пеньюары; в детских учреждениях - постельное белье, полотенца, игрушки, книги, расчески, - сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.



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