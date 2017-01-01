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27 минут назад
В Иванове проходит репетиция "Открытого неба"
ФОТО, ВИДЕОУже несколько дней ивановцы наблюдают в городе и над городом специализированную технику. Ведется активная подготовка к военно-патриотическому празднику, который состоится уже в эту субботу.
Напомним, организаторы обещают, что это мероприятие станет главным событием августа. Запланирована насыщенная программа, с которой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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