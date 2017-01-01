Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

27 минут назад

В Иванове проходит репетиция "Открытого неба"

ФОТО, ВИДЕО
Уже несколько дней ивановцы наблюдают в городе и над городом специализированную технику. Ведется активная подготовка к военно-патриотическому празднику, который состоится уже в эту субботу.

Напомним, организаторы обещают, что это мероприятие станет главным событием августа. Запланирована насыщенная программа, с которой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.


  • оцените новость:
  • (1)
  • 374
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Предполагаемая убийца двухлетней Яны Леоненко попросила прощения у мамы девочки
				
сегодня, 12:02

				

				Предполагаемая убийца двухлетней Яны Леоненко попросила прощения у мамы девочки 
									
								

					Подробности прения сторон в областном суде и ФОТО из зала суда				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1720						
    •