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Новости

36 минут назад

Начальницу почтового отделения приговорили к полутора годам

Ее осудили за присвоение с использованием служебного положения
С февраля по декабрь 2015 года по месту работы, а именно в помещении отделения почтовой связи в с. Гари Ильинского района, начальник отделения почтовой связи присвоила находившиеся в кассе наличные в сумме 15 700 рублей. Кроме того, она реализовывала покупателям конверты, почтовые марки, открытки, периодические издания, бытовые товары без осуществления расчетно-кассовых операций, то есть не помещая денежные средства в кассу. Вырученные средства в сумме свыше 30 тыс. руб. начальник отделения почтовой связи присвоила, в последующем потратив по своему усмотрению.

Суд приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы условно, установив испытательный срок в 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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