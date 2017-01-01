В Вичуге мужчина пытался покончить с собой в приемном покое

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45 минут назад
В Вичуге мужчина пытался покончить с собой в приемном покоеИстория произошла 12 августа в приёмном покое тезинского филиала ОБУЗ «Вичугская ЦРБ», сообщает Вичуганьюс. За оказанием медицинской помощи туда обратился страдающий тяжёлым заболеванием житель Вичуги, который пришёл в приёмный покой вместе с сопровождающим его родственником. Во время ожидания в вестибюле гражданин вдруг выхватил нож и нанёс самому себе удар в шею. Пострадавший госпитализирован, по факту попытки суицида в лечебном учреждении проводится проверка.
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