Награжден кинешемец, который помог задержать подозреваемого в педофилии

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В январе этого года следственным отделом по городу Кинешма было возбуждено и расследовалось уголовное дело о совершении неизвестным насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Установлению лица, совершившего преступление, способствовали показания свидетеля, кинешемца Василия Зверева. В один из январских дней он отвозил ребёнка в детский сад, тогда в его поле зрения попал автомобиль «Москвич-2141» с госномером Московской области, припаркованный на обочине.Впоследствии, узнав из социальных сетей о совершённом преступлении в этом районе, кинешемец явился в следственный отдел, дал подробные показания и выдал следствию принадлежащий ему видеорегистратор, установленный в салоне его авто.Благодаря активному содействию свидетеля на предварительном следствии удалось установить личность лица, причастного к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.За проявленную гражданскую позицию и выполнение общественного долга, а также в связи с празднованием профессионального праздника Дня сотрудника следственных органов Российской Федерации руководителем следственного управления Василию Звереву объявлена благодарность. В торжественной обстановке благодарность Василию Звереву вручил руководитель СО по г. Кинешма СУ СК России по Ивановской области Сергей Афёров.